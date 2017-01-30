15:48 | ФУТБОЛ — Трансферы

ПСВ готов отпустить Преппера в "Зенит" за 20 - 25 миллионов евро

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Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс выразил готовность расстаться с полузащитником Дэйви Преппером за 20 - 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболиста хочет заполучить "Зенит"

- Преппер важный игрок, но у нас еще есть Хендрикс, - цитирует voetbalprimeur.nl Брандса. - Если за него предложат 20 - 25 миллионов, мы готовы его продать. У нас достаточно полузащитников. 

В текущем сезоне на счету Преппера 19 матчей, 4 гола и 2 передачи в чемпионате Голландии.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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serzheo

Митяй Антибомж______ Ну Вам-то такие бабки и не снились. Набрать негров, за тарелку супа, соскочить с Евро, - вот Ваш удел. Псевдонародные)))

19:24

Митяй Антибомж

Что-то низковат ценник для бомжей. Такого игрочищу можно им и за сорокет впаривать.

19:08

= Даль =

отдадут в след. году в Спартак за 3-4 млн.

18:36

igorvasilevich

Да цена его реальная 4-5 лимонов. Пусть дальше в ПСВ играет шлак.

18:17

serzheo

В принципе, можно подумать над выкупом всей конторы - ПСВ. Шальке - купили, и этих можно. Хотя - зачем? Да бог с ним - пусть будет. )))

16:40

баламошка

Доят по полной газовых выкормышей.

16:38

Gogy

За 9 лямов- уже была бы переплата, для скамейки договасто будет

16:29

Пиитерец

Свежая такая новость, прошлонедельная. :)))))))))

16:22

Разбанен досрочно

пхххх)). а чо не 125?))

16:10

shpasic

они даже с Проппером пропёрли Ростову третье место в ЛЧ, бездари)) пусть в Китай теперь свой хлам сплавляют. умудрились однажды Депая продать - теперь думают, что им все будут десятки миллионов отваливать)

16:05

serzheo

За 25 Зенит весь ПСВ купит.

15:55

Гаттузо зол!

а-ха-ха-хахахахахаха! Отпустить. Этот шлак даже не востребован в Европе , а ему 25. Был бы стоящий игрок уже бы продали.

15:55

erik.karnizov

жадность фраера сгубила

15:53

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