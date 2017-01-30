ПСВ готов отпустить Преппера в "Зенит" за 20 - 25 миллионов евро

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс выразил готовность расстаться с полузащитником Дэйви Преппером за 20 - 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболиста хочет заполучить "Зенит".

- Преппер важный игрок, но у нас еще есть Хендрикс, - цитирует voetbalprimeur.nl Брандса. - Если за него предложат 20 - 25 миллионов, мы готовы его продать. У нас достаточно полузащитников.

В текущем сезоне на счету Преппера 19 матчей, 4 гола и 2 передачи в чемпионате Голландии.