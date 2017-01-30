ПСВ готов отпустить Преппера в "Зенит" за 20 - 25 миллионов евро

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс выразил готовность расстаться с полузащитником Дэйви Преппером за 20 - 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболиста хочет заполучить "Зенит".
- Преппер важный игрок, но у нас еще есть Хендрикс, - цитирует voetbalprimeur.nl Брандса. - Если за него предложат 20 - 25 миллионов, мы готовы его продать. У нас достаточно полузащитников.
В текущем сезоне на счету Преппера 19 матчей, 4 гола и 2 передачи в чемпионате Голландии.
serzheo
Митяй Антибомж______ Ну Вам-то такие бабки и не снились. Набрать негров, за тарелку супа, соскочить с Евро, - вот Ваш удел. Псевдонародные)))
19:24
Митяй Антибомж
Что-то низковат ценник для бомжей. Такого игрочищу можно им и за сорокет впаривать.
19:08
= Даль =
отдадут в след. году в Спартак за 3-4 млн.
18:36
igorvasilevich
Да цена его реальная 4-5 лимонов. Пусть дальше в ПСВ играет шлак.
18:17
serzheo
В принципе, можно подумать над выкупом всей конторы - ПСВ. Шальке - купили, и этих можно. Хотя - зачем? Да бог с ним - пусть будет. )))
16:40
баламошка
Доят по полной газовых выкормышей.
16:38
Gogy
За 9 лямов- уже была бы переплата, для скамейки договасто будет
16:29
Пиитерец
Свежая такая новость, прошлонедельная. :)))))))))
16:22
Разбанен досрочно
пхххх)). а чо не 125?))
16:10
shpasic
они даже с Проппером пропёрли Ростову третье место в ЛЧ, бездари)) пусть в Китай теперь свой хлам сплавляют. умудрились однажды Депая продать - теперь думают, что им все будут десятки миллионов отваливать)
16:05
serzheo
За 25 Зенит весь ПСВ купит.
15:55
Гаттузо зол!
а-ха-ха-хахахахахаха! Отпустить. Этот шлак даже не востребован в Европе , а ему 25. Был бы стоящий игрок уже бы продали.
15:55
erik.karnizov
жадность фраера сгубила
15:53