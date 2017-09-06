Почему Смолову нужно принять решение и закрыть глаза на деньги. Взгляд скаута

Россиянин Павел Кучеров, работавший скаутом лондонского "Арсенала", в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов должен определиться со своим будущим в ближайшее время, если хочет поиграть в Европе. По его словам, форвард находится на своем пике и должен закрыть глаза на финансовый аспект.

– Классный футболист – бомбардиры всегда востребованы. Игрок, который забивает около 40 голов за два сезона, не может не быть интересен. Вопрос с его возможной зарубежной карьерой лежит в плоскости "куда и за сколько"? Я бы говорил о бундеслиге. Каковы риски? Мне кажется, есть вопросы по мощи, физическим данным, но лишь применительно к Англии, где профессия форварда беспощадна к здоровью игрока. У Федора же в последние пару лет возникали мышечные повреждения.

Для Смолова сейчас наступает решающее время – он не молодеет, находится на пике, нужно принимать решение и, возможно, до какой-то степени закрывать глаза на финансовый аспект. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Кучерова