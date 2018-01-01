Первый трансфер в мире в 2018 году совершил "Нью-Йорк Сити"

"Нью-Йорк Сити" объявил о приобретении полузащитника "Либертада" Хесуса Медины. Причем, по утверждению пресс-службы клуба, этот трансфер был оформлен в полночь и стал первым в мире в 2018 году. Ради 20-летнего футболиста "горожане" использовали "исключение молодого игрока" (что значит четкие ограничения по зарплате).

Медина дебютировал за "Либертад" в возрасте 15 лет. На его счету 74 матча в составе клуба по всех турнирах, в которых он отметился 17 голами. Хавбек пять раз выигрывал чемпионат Парагвая и добирался с "Либертадом" до полуфинала Южноамериканского кубка в 2017 году.

Отметим, что, по информации AS, интерес к Медине проявляет "Манчестер Сити". Напомним, что "Нью-Йорк Сити" входит в одну систему с английским клубом.