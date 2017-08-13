Переход Хесе в "Фиорентину" на грани срыва

Руководство "ПСЖ"не хочет отдавать нападающего Хесе Родригеса в аренду. Ранее сообщалось, что в ближайшее время испанец будет арендован "Фиорентиной" на два сезона, однако, согласно La Gazzetta dello Sport, сделка может сорваться. Парижане хотят продать форварда, чтобы частично окупить его покупку летом 2016 года у "Реала" за 25 миллионов евро.

Напомним, что Хесе провел первую часть прошлого сезона в "ПСЖ", записав на свой счет два гола в 14 матчах. Вторую половину сезона-2016/17 он провел на правах аренды в "Лас-Пальмасе" (16 игр, 3 гола).