Папа Гуйе сменил "Ростов" на "Актобе"

Бывший защитник "Ростова" Папа Гуйе стал игроком "Актобе", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

В текущем сезоне сенегалец провел в составе желто-синих пять матчей, не набрав результативных очков. Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игоря Рахаева в "Металлисте".