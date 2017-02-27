11:43 | ФУТБОЛ — Трансферы

Папа Гуйе сменил "Ростов" на "Актобе"

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Бывший защитник "Ростова" Папа Гуйе стал игроком "Актобе", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

В текущем сезоне сенегалец провел в составе желто-синих пять матчей, не набрав результативных очков. Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игоря Рахаева в "Металлисте".

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