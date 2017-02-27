Папа Гуйе сменил "Ростов" на "Актобе"

Бывший защитник "Ростова" Папа Гуйе стал игроком "Актобе", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.
В текущем сезоне сенегалец провел в составе желто-синих пять матчей, не набрав результативных очков. Ранее 32-летний игрок работал под руководством главного тренера "Актобе" Игоря Рахаева в "Металлисте".
#ПапаГуйе #Контракт– ФК Актобе (@OFCAKTOBE) 23 февраля 2017 г.
Папа Гуйе подписал контракт с футбольным клубом @OFCAKTOBE.ФК Актобе желает игроку больших побед вместе с красно-белыми pic.twitter.com/f7Pitmafbg