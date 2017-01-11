Олег Корнаухов: "Комбарову никто не предоставит место в основе "Арсенала" только за то, что он Комбаров"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов​ выразил мнение, что новички "Арсенала" Кирилл Комбаров и Владимир Габулов имеют все шансы, чтобы усилить команду. Габулов последние полгода был без клуба после ухода из "Динамо", а Комбаров провел 14 матчей в "Томи". Контракты с обоими футболистами еще официально не подписаны, ожидается, что это произойдет 12 января.

– У каждого из игроков сложились разные обстоятельства, – подчеркнул Корнаухов. – Габулов был какое-то время без команды. Для него клуб премьер-лиги – достаточно хороший вариант. Думаю, и "Арсенал" не прогадал, подписав контракт с опытным вратарем. Это очередная ступень в его карьере. А Комбарова, видимо, в прошлом клубе не устраивала финансовая сторона. Все–таки хочется быть уверенным в том, что твой труд будет оплачен.

У Кирилла не получилось в "Спартаке". Но здесь не на что обижаться. Видимо, тренер решил, что в составе есть более сильные игроки. Конечно, придя в "Арсенал", только за то, что он Кирилл Комбаров, место в основе ему никто не предоставит. Придется побороться. Все зависит от него. Думаю, его взяли для того, чтобы усилить команду. (Любовь КОНЯЕВА)