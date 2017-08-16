Ньянг пропустил тренировку "Милана"

Нападающий "Милана" М'Бей Ньянг пропустил тренировку клуба в преддверии матча отборочного раунда Лиги Европы против "Шкендии", сообщает Football Italia. Отмечается, что это связано с возможной продажей футболиста. Также тренировку пропустил защитник Габриэль Палетта.

Напомним, что, по информации СМИ, главным претендентом на 22-летнего француза является московский "Спартак", который предложил "Милану" порядка 20 миллионов евро за игрока.

Отмечается, что "Милан" не против того, чтобы Ньянг ушел в "Спартак". Однако красно-белым еще придется убедить самого футболиста принять предложение. Напомним, прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету Ньянга 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии в прошедшем сезоне, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.