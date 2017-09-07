Ндинга стал одноклубником Дьякова в "Сивасспоре"

Полузащитник "Локомотива" Дельвен Ндинга перешел в "Сивасспор", сообщает пресс-служба турецкого клуба. Футболист подписал контракт сроком на два года.

Ндинга выступал за "Локомотив" с 2015 года. В минувшем сезоне 29-летний конголезец провел в составе красно-зеленых 13 матчей во всех турнирах, не забив голов. В текущем розыгрыше премьер-лиги футболист на поле не выходил.

Напомним, что в "Сивасспоре" играет бывший футболист "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков.