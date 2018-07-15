"Наполи" может запросить у "Челси" 80 миллионов фунтов за Кулибали

"Наполи" готов продать защитника Калиду Кулибали в "Челси" за 80 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Mirror. Вице-чемпионы Италии этим летом уже продали в лондонский клуб хавбека Жоржинью, а также главный тренер Маурицио Сарри перешел в "Челси".

"Наполи" не горит желанием продавать других лидеров в "Челси", потому и запросил за сенегальца достаточно высокую сумму.

Кулибали в минувшем сезоне провел 45 матчей и забил 5 голов за "Наполи". Также он принял участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной Сенегала, которая не вышла из группы, уступив Японии второе место только по рейтингу fair play.