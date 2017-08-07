"Наполи" договорился об аренде Зинченко

"Наполи" близок к заключению соглашения с "Манчестер Сити" по аренде полузащитника Александра Зинченко, утверждает Calciomercato. Срок аренды будет рассчитан на один сезон.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник выразил желание перейти именно в "Наполи". К 20-летнему украинцу проявляли интерес английские и немецкие клубы, однако сам футболист захотел перебраться в Италию.

Напомним, что хавбек перешел в английский клуб из "Уфы" в 2016 году. Однако за "горожан" он не провел ни одного официального матча, а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за ПСВ.