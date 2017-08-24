Мино Райола: "Ньянг не хочет переходить в "Спартак", и мы должны уважать это решение"

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Милана" М’Бая Ньянга, отметил, что пытается найти вариант продолжения карьеры игрока, который устроил бы все стороны. По его словам, клуб должен уважать любое решение футболиста.
- Мы пытаемся найти решение, которое устроит всех, - приводит Sky Sport Italia слова Райолы. - Но это будет не Россия. Ньянг не хочет переходить в "Спартак", и мы должны уважать это решение.
Напомним, "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию.
PiratDen
врят ли он знает что это за команда - спартак
19:29
ЗЮК
Millwall82,малолетняя клоунесса,он не хочет ехать в Россию,а не в Спартак.
19:25
bugimen
да и хрен с ним
19:24
Millwall82
Если бы Зенит играл доги, то всегда бы был чемпионом ну или в зону ЛЧ попадал. Однако не чемпион и 2 раза подряд уже не попал в ЛЧ. По догам это к ЦСКА.
19:11
Millwall82
Ganik, напомни мне. когда Зенит в последний раз бил пенальти?
19:10
Ganik
Millwall82 конечно, лучше перейти в команду, которая уже купила чемпионство))
19:08
Millwall82
А никто не хочет в Спартак) сомнительное удовольствие еще лет через 16 стать чемпионами.
19:04