Мино Райола: "Ньянг не хочет переходить в "Спартак", и мы должны уважать это решение"

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Милана" М’Бая Ньянга, отметил, что пытается найти вариант продолжения карьеры игрока, который устроил бы все стороны. По его словам, клуб должен уважать любое решение футболиста.

- Мы пытаемся найти решение, которое устроит всех, - приводит Sky Sport Italia слова Райолы. - Но это будет не Россия. Ньянг не хочет переходить в "Спартак", и мы должны уважать это решение.

Напомним, "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию.