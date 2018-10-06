Мино Райола: "Ибрагимович готов к переговорам с "Миланом"

Агент форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича Мино Райола заявил, что его клиент готов к переговорам с "Миланом". На этой неделе появилась информация, что миланский клуб хочет вернуть шведа.

– На данный момент это не возможно, потому что разговоры, которые мы проводили с клубом, не актуальны, но мы готовы поговорить, – цитирует Rai Sport Райолу. – В любом случае, теперь есть нормальные люди, ответственные за "Милан", и надежный владелец. У меня никогда не было проблем с миланским клубом. Между Иброй и спортивным директором "Милана" Леонардо существует большое взаимное уважение. У Златана были прекрасные моменты в этом клубе. Кусочек его сердца остался там.

"Милан" хочет арендовать Ибрагимовича //

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