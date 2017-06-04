"Милан" постарается приобрести Андре Силву, вместо Мораты

Представители "Милана" встретились с агентом нападающего "Порту" Андре Силвы, сообщает Sky Sport Italia. 21-летний форвард является альтернативным вариантом игроку "Реала" Альваро Морате, который после победы в Лиге чемпионов отметил, что больше не хочет менять клуб.

Силва является воспитанником "Порту" и провел в минувшем сезоне 44 матча в клубных соревнованиях, забив 21 мяч и отдав 8 голевых передач. Всего за клуб он сыграл 58 встреч и отметился 24 голами. В футболке сборной Португалии он шесть раз забивал в ворота соперников в семи играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.