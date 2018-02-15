"Милан" хочет приобрести Ройса и Вайгля

"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Боруссии" Марко Ройса, чей контракт с клубом истекает в 2019 году. По информации calciomercato, спортивный директор итальянцев посетил Германию, где следил за игрой немецкого футболиста, а также его одноклубника Юлиана Вайгля.

В этом сезоне 28-летний Ройс из-за травмы провел всего один матч в бундеслиге. В прошлом сезоне он забил 7 мячей и сделал 4 передачи в 17 играх. 22-летний Вайгль забил один мяч в 15 встречах турнира. Отмечается, что "Милану" придется выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Сити", "Юнайтед" и "Барселоны" в борьбе за опорника.