"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Неймара 200 миллионов евро?

Нападающий "Барселоны" Неймар рассказал друзьям, что получил предложения о переходе в "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Согласно Daily Record, английские клубы действительно интересуются бразильцем, но предложений по нему пока не делали. Более того, "МЮ" всерьез рассматривает возможность выкупа контракта футболиста за 200 миллионов евро, прописанных в качестве отступных.

Отмечается, что предстоящим летом "красные дьяволы" хотят усилить атакующую линию команды звездой масштаба Златана Ибрагимовича.