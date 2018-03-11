11:43 | Футбол — Трансферы

"Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить зарплату Алексу Сандру


"Манчестер Юнайтед" намерен подписать левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандру, сообщает Daily Mirror. Сообщается, что летом британцы предложат туринцам 70 миллионов фунтов стерлингов за 27-летнего бразильца. Кроме того, "Манчестер Юнайтед" готов платить Сандру 145 тысяч фунтов в неделю, что двое превышает его оклад в нынешней команде.

Сандру перешел в "Юве" в августе 2015 года из "Порту" за 23 миллиона фунтов. В нынешнем сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять голевых передач.

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