Лучано Спаллетти: "Раноккиа покинет "Интер", когда мы подпишем двух защитников"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что Андреа Раноккиа покинет команду, как только состав команды пополнят два центральных защитника. Специалист отметил, что отпускает 29-летнего игрока с сожалением.

– У меня в распоряжении отличная команда, но чего-то не хватает. В основном, в защите, – цитирует Football Italia Спаллетти. – Но руководство в курсе и работает над этим. Нам нужны два центральных защитника. После этого Раноккиа, к сожалению, покинет клуб.

Напомним, защитник выступает за "Интер" с 2010 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 166 матчей, забив 9 голов. Сезон-2016/17 Раноккиа провел в аренде, выступая за "Халл Сити" (16 игр, 2 мяча).