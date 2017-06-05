Ловрен резко отреагировал на вопрос о трансфере ван Дейка в "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен отказался комментировать возможный трансфер защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка. Ранее сообщалось, что за 25-летнего футболиста "Ливерпуль" готов заплатить порядка 68 миллионов евро.
– Не буду об этом говорить! Нет! – резко отреагировал Ловрен на вопрос журналиста о трансфере ван Дейка.
Ловрен перешел в "Ливерпуль" в 2014 году из "Саутгемптона", успел сыграть за "красных" 105 матчей, забив четыре мяча. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 32 матча и забил два мяча. В апреле он подписал новый контракт с клубом до 2021 года.
Lovren spitting his dummy out when questioned about VVD joining Liverpool Football Club– WAZ (@Waz_M_B) 5 июня 2017 г.
Credit to @taleemullah for this video. pic.twitter.com/TlU9IvtzI3