Ловрен резко отреагировал на вопрос о трансфере ван Дейка в "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен отказался комментировать возможный трансфер защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка. Ранее сообщалось, что за 25-летнего футболиста "Ливерпуль" готов заплатить порядка 68 миллионов евро.

– Не буду об этом говорить! Нет! – резко отреагировал Ловрен на вопрос журналиста о трансфере ван Дейка.

Ловрен перешел в "Ливерпуль" в 2014 году из "Саутгемптона", успел сыграть за "красных" 105 матчей, забив четыре мяча. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 32 матча и забил два мяча. В апреле он подписал новый контракт с клубом до 2021 года.