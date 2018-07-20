"Ливерпуль" больше не будет покупать игроков этим летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что клуб больше не будет пртобретать игроков в летнее трансферное окно. Ранее в команду перешли вратарь Алиссон и полузащитники Наби Кейта, Фабинью, Джердан Шачири.

- У нас есть все для успеха в следующем сезоне, - приводит пресс-служба "красных" слова Клоппа. - Уверен, мы завершили работу на трансферном рынке. В прошлом году мы были не так ужи и плохи, но нам нужно было усиление. Поэтому приобрели несколько футболистов.

Я действительно доволен трансферами, поэтому будем использовать последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании.