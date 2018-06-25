"Лион" нацелился на защитника "Крузейру"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб не смог подписать защитника "Майнца" Абду Диалло. Он также отметил, что ведутся переговоры по двум другим игрокам обороны.

– С Диалло нам договориться не удалось, – цитирует Le Parisien Оласа. – Поэтому мы ищем других опытных защитников. Ведутся переговоры с двумя игроками. Один из них на чемпионате мира, другой – нет.

По данным источника, одним из них является защитник "Крузейру" Деде. При этом 29-летний игрок в последние годы страдает от травм. С 2015 года он провел всего 34 матча.