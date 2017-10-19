Летом Мариано вернется в "Реал" за 18 миллионов евро?

Нападающий "Лиона" Мариано летом может вернуться в "Реал". Как утверждает Ecodiario, такой вариант развития событий рассматривает главный тренер мадрицев Зинедин Зидан.

24-летний футболист был продан "Королевским клубом" в "Лион" летом этого года за 8 миллионов евро. При этом "Реал" сохранил за собой право возвращения воспитанника в течение двух лет. Если клуб воспользуется этой опцией в контракте сторон, то испанцы будут должны выплатить за игрока 18 миллионов евро.

В текущем сезоне доминиканец принял участие в 11 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.