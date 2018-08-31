"Лестер" подписал новый контракт со Шмайхелем

"Лестер" подписал новый контракт с голкипером Каспером Шмайхелем, сообщает пресс-служба "лис". Соглашение рассчитано на 5 лет.

31-летний датчанин выступает за "Лестер" с 2011 года. Он провел 297 матчей в составе команды.