22:37 | Футбол — Трансферы

"Лестер" подписал новый контракт со Шмайхелем


"Лестер" подписал новый контракт с голкипером Каспером Шмайхелем, сообщает пресс-служба "лис". Соглашение рассчитано на 5 лет.

31-летний датчанин выступает за "Лестер" с 2011 года. Он провел 297 матчей в составе команды.

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