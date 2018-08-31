"Лестер" подписал новый контракт со Шмайхелем

"Лестер" подписал новый контракт с голкипером Каспером Шмайхелем, сообщает пресс-служба "лис". Соглашение рассчитано на 5 лет.
31-летний датчанин выступает за "Лестер" с 2011 года. Он провел 297 матчей в составе команды.
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Бьорн Сигурдарсон (Ростов)
|6
|3
|5
|Алексей Ионов (Ростов)
|6
|5
|6
|Ондржей Ванек (Уфа)
|4
|2
|7
|Себастьян Дриусси (Зенит)
|4
|2
|8
|Михаил Костюков (Енисей)
|4
|2
|9
|Абель Эрнандес (ЦСКА)
|4
|3
|10
|Мендеш Андраде Зе Луиш (Спартак М)
|5
|2
3 (голы)
Серхио Агуэро
(Манчестер Сити)
3 (голы)
Родригес Моура Лукас
(Тоттенхэм Хотспур)
3 (голы)
Садио Мане
(Ливерпуль)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Александр Митрович (Фулхэм)
|3
|3
|5
|Роберто Перейра (Уотфорд)
|3
|3
|6
|Ришарлисон (Эвертон)
|3
|3
|7
|Вильфрид Заа (Кристал Пэлас)
|3
|2
|8
|Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур)
|3
|2
|9
|Родригес Педро (Челси)
|3
|2
|10
|Мохамед Салах (Ливерпуль)
|3
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Алекс Гальяр (Уэска)
|2
|2
|5
|Лионель Месси (Барселона)
|2
|2
|6
|Набиль Эль-Жар (Леганес)
|2
|2
|7
|Карим Бензема (Реал)
|2
|3
|8
|Эстебан Гранеро (Эспаньол)
|1
|1
|9
|Эсекиэль Авила (Уэска)
|2
|1
|10
|Юри Берчиче (Атлетик)
|2
|1
1 (голы)
Себастьен Алле
(Айнтрахт Ф)
1 (голы)
Джон Брукс
(Вольфсбург)
1 (голы)
Хендрик Вейдандт
(Ганновер-96)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Теодор Гебреселассие (Вердер)
|1
|1
|5
|Даниэль Гинчек (Вольфсбург)
|1
|1
|6
|Фабиан Джонсон (Боруссия М)
|1
|1
|7
|Ведад Ибишевич (Герта)
|1
|1
|8
|Николай Мюллер (Айнтрахт Ф)
|1
|1
|9
|Томас Мюллер (Бавария)
|1
|1
|10
|Жан-Кевин Огюстен (РБ Лейпциг)
|1
|1
2 (голы)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
2 (голы)
Алехандро Дарио Гомес
(Аталанта)
2 (голы)
Эмилиано Ариэль Ригони
(Аталанта)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Петр Зелиньски (Наполи)
|2
|2
|5
|Леонардо Паволетти (Кальяри)
|2
|2
|6
|Доменико Берарди (Сассуоло)
|2
|3
|7
|Родриго де Пауль (Удинезе)
|2
|3
|8
|Джакомо Бонавентура (Милан)
|1
|1
|9
|Жерсон (Фиорентина)
|1
|1
|10
|Давиде Калабрия (Милан)
|1
|1
"Лестер" подписал новый контракт с голкипером Каспером Шмайхелем, сообщает пресс-служба "лис". Соглашение рассчитано на 5 лет.
31-летний датчанин выступает за "Лестер" с 2011 года. Он провел 297 матчей в составе команды.