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Леонардо Бонуччи: "Я мог перейти в "Зенит" семь лет назад, но жена отговорила"

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Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи признался, что мог перейти в "Зенит" семь лет назад. От его этого перехода, по словам футболиста, его отговорила жена. Напомним, что тогда он играл за "Ювентус", который покинул прошлым летом.

– Это был мой первый год в "Юве", я проводил мало времени на поле и думал о переходе в Санк-Петербург, – цитирует Football Italia Бонуччи. – Но жена убедила меня, что нужно остаться в клубе.

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