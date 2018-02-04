Леонардо Бонуччи: "Я мог перейти в "Зенит" семь лет назад, но жена отговорила"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи признался, что мог перейти в "Зенит" семь лет назад. От его этого перехода, по словам футболиста, его отговорила жена. Напомним, что тогда он играл за "Ювентус", который покинул прошлым летом.

– Это был мой первый год в "Юве", я проводил мало времени на поле и думал о переходе в Санк-Петербург, – цитирует Football Italia Бонуччи. – Но жена убедила меня, что нужно остаться в клубе.