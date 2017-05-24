Крузе может заменить Обамеянга в "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в приобретении нападающего "Вердера" Макса Крузе, сообщает Bild. Отмечается, что 29-летний форвард должен заменить Пьера-Эмерика Обамеянга, который летом с большой долей вероятности покинет команду.

Опция выкупа Крузе составляет 15 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии форвард провел 23 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" проявляет интерес к немецкому футболисту и готов платить ему 13 миллионов евро за сезон.