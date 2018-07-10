20:32 | Футбол — Трансферы

Криштиану Роналду: второй трансфер - в топ-10 в мировой истории

Майки с фамилий Криштиану Роналду уже в Турине. Фото AFP
Майки с фамилий Криштиану Роналду уже в Турине. Фото AFP

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал седьмым футболистом в истории, за трансфер которого было заплачено более 100 миллионов евро. В общем списке самых дорогих переходов он занимает седьмое место.

Роналду – один из двух футболистов, два трансфера которого входят в десятку самых дорогих в истории. Его переход из "МЮ" в "Реал" за 94 миллиона евро – восьмой в истории. Трансферы Неймара в "Барселону" и из нее занимают десятое и первое места.

Самые дорогие трансферы в истории

Игрок

Страна

Откуда

Куда

Год

Сумма*

НЕЙМАР

Бразилия

Барселона

ПСЖ

2017

222,00

Кильян МБАППЕ

Франция

Монако

ПСЖ

2018

180,00**

Филиппе КОУТИНЬЮ

Бразилия

Ливерпуль

Барселона

2018

125,00

Усман ДЕМБЕЛЕ

Франция

Боруссия Д

Барселона

2017

115,00

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

Реал

Ювентус

2018

112,00

Поль ПОГБА

Франция

Ювентус

Манчестер Юн.

2016

105,00

Гарет БЭЙЛ

Уэльс

Тоттенхэм

Реал

2013

101,00

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

Манчестер Юн.

Реал

2009

94,00

Гонсало ИГУАИН

Аргентина

Наполи

Ювентус

2016

90,00

НЕЙМАР

Бразилия

Сантос

Барселона

2013

88,20

* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.

** Летом 2017 года Мбаппе был взят в аренду с условием выплаты 180 миллионов евро по окончании сезона.

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