Криштиану Роналду: второй трансфер - в топ-10 в мировой истории

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал седьмым футболистом в истории, за трансфер которого было заплачено более 100 миллионов евро. В общем списке самых дорогих переходов он занимает седьмое место.

Роналду – один из двух футболистов, два трансфера которого входят в десятку самых дорогих в истории. Его переход из "МЮ" в "Реал" за 94 миллиона евро – восьмой в истории. Трансферы Неймара в "Барселону" и из нее занимают десятое и первое места.

Самые дорогие трансферы в истории

* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.

** Летом 2017 года Мбаппе был взят в аренду с условием выплаты 180 миллионов евро по окончании сезона.