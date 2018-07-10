Криштиану Роналду: второй трансфер - в топ-10 в мировой истории

Перешедший из "Реала" в "Ювентус" форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал седьмым футболистом в истории, за трансфер которого было заплачено более 100 миллионов евро. В общем списке самых дорогих переходов он занимает седьмое место.
Роналду – один из двух футболистов, два трансфера которого входят в десятку самых дорогих в истории. Его переход из "МЮ" в "Реал" за 94 миллиона евро – восьмой в истории. Трансферы Неймара в "Барселону" и из нее занимают десятое и первое места.
Самые дорогие трансферы в истории
|
Игрок
|
Страна
|
Откуда
|
Куда
|
Год
|
Сумма*
|
Бразилия
|
Барселона
|
ПСЖ
|
2017
|
222,00
|
Франция
|
Монако
|
ПСЖ
|
2018
|
180,00**
|
Бразилия
|
Ливерпуль
|
Барселона
|
2018
|
125,00
|
Франция
|
Боруссия Д
|
Барселона
|
2017
|
115,00
|
Португалия
|
Реал
|
Ювентус
|
2018
|
112,00
|
Франция
|
Ювентус
|
Манчестер Юн.
|
2016
|
105,00
|
Уэльс
|
Тоттенхэм
|
Реал
|
2013
|
101,00
|
Португалия
|
Манчестер Юн.
|
Реал
|
2009
|
94,00
|
Аргентина
|
Наполи
|
Ювентус
|
2016
|
90,00
|
Бразилия
|
Сантос
|
Барселона
|
2013
|
88,20
* В миллионах евро по данным Transfermarkt.de.
** Летом 2017 года Мбаппе был взят в аренду с условием выплаты 180 миллионов евро по окончании сезона.