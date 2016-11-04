21:40 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Коринтианс" хочет приобрести у "Спартака" Ромулу

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Полузащитник "Спартака" Ромулу может вернуться в Бразилию. Как сообщает goal.com, игроком интересуется "Коринтианс", который ищет хавбека оборонительного плана. Он является клиентом агента Карлоса Лейте, находящегося в хороших отношениях с клубом из Сан-Паулу. 

Ромулу защищает цвета "Спартака" с 2012 года, а до этого выступал за клуб "Васку да Гама". В текущем сезоне на его счету 6 матчей и 2 голевых паса в чемпионате России. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет "Фламенго".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BABOOIN

не уж то повезло и его наконец продадут

22:04

onlywhitespartak

В принципе можно за хорошую цену и адекватную замену , хотя он для подмены самое то , жаль травмы были на свой уровень так и не вышел (

21:55

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