"Коринтианс" хочет приобрести у "Спартака" Ромулу

Полузащитник "Спартака" Ромулу может вернуться в Бразилию. Как сообщает goal.com, игроком интересуется "Коринтианс", который ищет хавбека оборонительного плана. Он является клиентом агента Карлоса Лейте, находящегося в хороших отношениях с клубом из Сан-Паулу.

Ромулу защищает цвета "Спартака" с 2012 года, а до этого выступал за клуб "Васку да Гама". В текущем сезоне на его счету 6 матчей и 2 голевых паса в чемпионате России. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет "Фламенго".