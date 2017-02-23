Клубы из России заинтересованы в нападающем "Гамбурга"

Нападающий "Гамбурга" Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в России, сообщает Bild. Будущее 25-летнего футболиста туманно в немецком клубе. "Гамбург" не планирует продлевать контракт с форвардом, соглашение которого истекает в 2019 году.

Отмечается, что помимо российских команд в Ласогге заинтересованы клубы из Китая. "Гамбург" надеется скорее продать форварда, учитывая, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля, а в России – 24-го числа. В текущем сезоне Лассога провел 15 матчей во всех турнирах и забил всего один мяч. За "Гамбург" он играет с 2014 года.