"Интер" объявил о переходе Канселу

"Интер" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником "Валенсии" Жоау Канселу. 23-летний игрок арендован итальянцами до 30 июня 2018 года. "Интер" сохранил за собой право выкупа португальца. В составе "нерадзурри" футболист будет выступать под 7-м номером.

Канселу выступал за "Валенсию" с 2014 по 2017 год. В прошлом сезоне футболист на клубном уровне во всех турнирах провел 38 игр, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.