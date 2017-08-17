Игорь Колыванов: "С футболистами уровня Ньянга РФПЛ может стать, как чемпионат Англии"

Бывший нападающий "Фоджи" и "Болоньи" Игорь Колыванов выразил уверенность, что трансфер М'Бая Ньянга из "Милана" в "Спартак" пойдет на пользу всему чемпионату России. В то же время главный тренер московского "Торпедо" не удивлен, что 22-летнего француза оценили в 18 миллионов евро.

– Цены на трансферном рынке подскочили, – отметил Колыванов. – Кто раньше стоил три миллиона, сейчас уходит за пятнадцать. По нынешним временам 18 миллионов – не такая большая сумма. Ньянг – качественный футболист, а "Спартаку" нужно усиление под Лигу чемпионов, поэтому его и приобретают. Радует, что в Россию едут хорошие игроки. У нас скоро будет чемпионат, как в Англии (улыбается). За сильными исполнителями потянутся и наши футболисты. Посмотрим, насколько подтвердится эта информация. Трудно сказать, почему миланцы отказались от молодого француза. Может, "Милану" деньги нужны, и команда укрепится более опытным игроком. (Евгений БЕЛОУСОВ)