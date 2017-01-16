Хенти сменил "Локомотив" на клуб из ОАЭ

Форвард "Локомотива" Эсекиэл Хенти продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. Как сообщает пресс-служба "Бани-Яса", 23-летний игрок был арендован у московского клуба до конца сезона. Новая команда нигерийца после 14 туров занимает последнее место в турнирной таблице.
В Россию нигерийский футболист перебрался в феврале прошлого года, но с тех пор забил всего 1 гол в 19 матчах.
Напомним, в начале этого года "Локомотив" принял решение не брать защитников Арсения Логашова и Романа Шишкина, полузащитника Александра Самедова, нападающих Эсекиэла Хенти и Петара Шкулетича на первый сбор и найти игрокам новые клубы.
Baniyas Football Company signs with the Nigerian player Ezekiel Henty from Locomotive Moscow pic.twitter.com/cS4PDmIsQD– (@BaniyasClub) 15 января 2017 г.