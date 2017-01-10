Самедов, Шишкин, Шкулетич и Хенти будут тренироваться с дублем "Локомотива"

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил состав на зимние сборы команды. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин вызвал на сборы 28 игроков.

Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.

Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Сергей Макаров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.

Также сообщается, что защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзикиэл Хенти и Петар Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой, которая проводит сбор в Москве. В настоящее время "Локомотив" рассматривает возможность трудоустройства этих футболистов в других клубах.