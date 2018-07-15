20:11 | Футбол — Трансферы

Хавбек сборной Перу Куэва перешел в "Краснодар"


Полузащитник "Сан-Паулу" и сборной Перу  Кристиан Куэва стал игроком "Краснодара", информирует официальный сайт клуба. 26-летний полузащитник в ближайшее время пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.

На чемпионате мира-2018 Куэва провел 3 игры в составе своей национальной команды и не отметился результативными действиями.

Все о чемпионате России по футболу

К комментариям
0
Материалы других СМИ