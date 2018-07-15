Хавбек сборной Перу Куэва перешел в "Краснодар"

Полузащитник "Сан-Паулу" и сборной Перу Кристиан Куэва стал игроком "Краснодара", информирует официальный сайт клуба. 26-летний полузащитник в ближайшее время пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.

"Краснодар" достиг договоренности о трансфере Кристиана Куэвы!



26-летний атакующий полузащитник сборной Перу перейдет в ряды черно-зеленых из "Сан-Паулу".



В ближайшее время Куэва пройдет медицинское обследование, после чего состоится подписание его личного контракта с "быками". pic.twitter.com/Mg3Pgh9N9j – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 июля 2018 г.

На чемпионате мира-2018 Куэва провел 3 игры в составе своей национальной команды и не отметился результативными действиями.

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