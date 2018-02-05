06:25 | Футбол — Трансферы

Франк де Бур: "Промес подменил бы Мане в "Ливерпуле"


Экс-тренер "Кристал Пэлас" Франк де Бур в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Спартака" Квинси Промес может достичь успеха в Англии. По его словам, в "Ливерпуле", который проявлял интерес к форварду, он мог бы заменить Садио Мане.

– Зимой Промеса хотел купить "Саутгемптон". Жалеете, что сделка не состоялась?

– АПЛ – хороший вариант для Квинси. Проблема в том, что в Англии смотрят на потенциального новичка и сомневаются: а потянет ли он физически премьер-лигу? Им нужна стопроцентная уверенность. Тем более, если приходится платить так много денег. Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью. Это шаг наверх в карьере.

– Вы звали Промеса в "Аякс" из "Твенте". Если бы до сих пор работали в "Кристал Пэлас", попросили бы купить Квинси?

– Мы следили за Промесом. Я был не прочь привезти его в "Кристал Пэлас". Но тогда мы не могли позволить себе таких трат. "Кристал Пэлас" уже заплатил за Бентеке около 38 миллионов евро, и потратить еще 30 на Квинси – это было бы чересчур. Ни до каких переговоров дело не дошло.

"Ливерпуль" Квинси бы не потянул?

– Почему? Легко понял бы "Ливерпуль", если бы он и правда хотел купить Промеса. Получи Мане травму, Квинси стал бы хорошей заменой. В топ-клубе Промесу, возможно, пришлось бы ждать своего шанса. Но если на тебя выйдет "Ливерпуль", сложно отказать. (Александр МУЙЖЕНК)

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