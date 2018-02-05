Франк де Бур: "Слуцкий столкнулся с теми же проблемами в Англии, что и я"

Экс-тренер "Кристал Пэлас" Франк де Бур в интервью "СЭ" объяснил свое увольнение из команды паникой руководства. Голландец покинул команду в сентябре прошлого года, через 78 дней после своего назначения.

– Все дело в панике руководства "Кристал Пэлас", – объясняет свое увольнение де Бур. – Мы провалили старт, а клубу очень важно остаться в премьер-лиге – за это платят большие деньги. Я предполагал, что выводы можно делать только спустя полгода работы. Конечно, увольнения не ожидал и, думаю, не заслуживал. Футбол – это чертовы очки, а у "Кристал Пэлас" их тогда не было. Но если руководителей клуба что-то не устраивает по ходу сезона, первое, что они делают, – меняют тренера. В любом случае работа в Англии выпадает не каждому, и мне была оказана большая честь.

– Как на увольнение отреагировали вы и команда?

– Я был очень зол. Не хотел слушать никаких его объяснений (Стива Пэриша, председателя совета директоров "Кристал Пэлас". – Прим."СЭ") и сам ни о чем не спрашивал. Лучше потратить энергию на что-то другое. Игроки были тоже расстроены. Хотя некоторых, возможно, моя отставка осчастливила – они ничего не сказали!

– Знали, что российский тренер Леонид Слуцкий тоже работал в этом сезоне в Англии?

– В "Халле"? Правда? "Халл" купил у "Кристал Пэлас" игрока – Фрейзера Кэмпбелла. Это команда типично английского стиля – 4-4-2, длинные забросы, высокие центральные защитники, которые не хотят покидать позиций. Допускаю, что Слуцкий столкнулся с теми же проблемами в Англии, что и я. Подстроиться под местный прямолинейный футбол сходу непросто.