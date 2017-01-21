Эмре Джан может перебраться в "Ювентус"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Corriere dello Sport. Итальянский клуб не делает секрета в своей заинтересованности в игроке, которого пытался приобрести еще в летнее трансферное окно.

"Ювентус" отправил в Ливерпуль несколько скаутов, чтобы они вновь оценили игру немецкого футболиста в ближайших матчах. 23-летний Джан перешел в "Ливерпуль" из "Байера" в 2014 году. Всего за английский клуб он провел 110 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.