15:57 | ФУТБОЛ — Трансферы

Эмре Джан может перебраться в "Ювентус"

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Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Corriere dello Sport. Итальянский клуб не делает секрета в своей заинтересованности в игроке, которого пытался приобрести еще в летнее трансферное окно.

"Ювентус" отправил в Ливерпуль несколько скаутов, чтобы они вновь оценили игру немецкого футболиста в ближайших матчах. 23-летний Джан перешел в "Ливерпуль" из "Байера" в 2014 году. Всего за английский клуб он провел 110 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Материалы REN-TV

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