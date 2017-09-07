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07:56 | Футбол — Трансферы

Джейми Варди: "У меня было предложение от "Арсенала", но они не вышли в Лигу чемпионов"

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди отметил, что летом отказал "Арсеналу" из-за того, что команда не смогла выйти в Лигу чемпионов. По словам игрока, он может принять его в следующий раз.

- У меня было предложение от "Арсенала", но я отказался, - приводит Goal слова Варди. - Если будет еще одно, я подумаю еще раз. "Арсенал" на протяжении 20 лет выходил в Лигу чемпионов, но сейчас не смог это сделать. Так что главная причина отказа - футбольная. 

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