Джейми Варди: "У меня было предложение от "Арсенала", но они не вышли в Лигу чемпионов"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди отметил, что летом отказал "Арсеналу" из-за того, что команда не смогла выйти в Лигу чемпионов. По словам игрока, он может принять его в следующий раз.

- У меня было предложение от "Арсенала", но я отказался, - приводит Goal слова Варди. - Если будет еще одно, я подумаю еще раз. "Арсенал" на протяжении 20 лет выходил в Лигу чемпионов, но сейчас не смог это сделать. Так что главная причина отказа - футбольная.