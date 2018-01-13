Джейми Каррагер: "Не понимаю, зачем "Ливерпуль" отпустил Коутинью в январе"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил недовольство тем, что его бывший клуб продал полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону" в январе. Англичанин подчеркнул, что 25-летнего бразильца нужно было удерживать в клубе до следующего лета.

– Я не могу понять решение "Ливерпуля" продать Коутинью именно сейчас, – цитирует The Telegraph Каррагера. – Не в середине сезона. Не важно, сколько мы слушали о том, что это его детская мечта. Нужно было пытаться убедить его остаться. Почему именно в этом месяце? Финансовая сторона трансфера огромна, как и риск.

Удерживать его в августе было куда опаснее, чем сейчас. Никто не знал, как он отреагирует на эти действия. Но в дальнейшем Филиппе показал, что по своей природе он всегда отдается на поле на все 100 процентов. Когда его переход был заблокирован в августе, наверняка и игрок, и агент приготовились к тому, что бразилец останется в команде еще как минимум на год. Что изменилось? Но я согласен, что сумма в 142 миллиона фунтов – астрономическая.