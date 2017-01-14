"Дженоа" подписал 34-летнего Рубинью из-за травмы Перина

"Дженоа" объявил о возвращении в команду бразильского голкипера Рубинью. Как сообщает пресс-служба клуба, с 34-летним бразильцем заключен контракт до конца сезона. Ранее футболист покинул на правах свободного агента "Комо", выступающий в третьем дивизионе Италии. Стоит отметить, что Рубинью ранее уже выступал за "Дженоа" с 2006 по 2009 год, сыграв в 101 матче и пропустив 105 голов.

Напомним, основной вратарь "Дженоа" Маттиа Перин получил разрыв крестообразной связки левого колена и выбыл до конца сезона.