Джанлука Дзамбротта: "Мариу Фернандес вполне подходит для чемпионата Испании или Италии"

Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта отметил, что защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес мог бы проявить себя в клубах серии А или испанского чемпионата. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Интера" и "Валенсии".
– Он вполне подходит для итальянского и испанского чемпионатов, – приводят "Известия" слова Дзамбротты. – Он хорошо подключается к атакам, прекрасно обучен тактически и уже не раз показал себя в матчах высокого уровня. Если не в топ-клубах, то в командах второго эшелона серьезных чемпионатов Фернандес может себя проявить.
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