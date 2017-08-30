Дмитрий Селюк: "Если бы "Барселона" не продала Неймара, "Боруссия" не купила бы Ярмоленко"

Агент Дмитрий Селюк отметил, что экс-нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не затеряется в Германии. Вместе с тем, он считает, что переход украинца в дортмундскую "Боруссию" стал возможным после того, как "Барселона" заплатила 105 миллионов евро за Усмана Дембеле.

- Ярмоленко, на мой взгляд, без проблем заиграет в Германии, - приводит "Сегодня" слова Селюка. - Причем не просто заиграет, а будет на ведущих ролях. Точно так же у него получилось бы и в Англии. Все компоненты, необходимые для этих чемпионатов, у Андрея на высоком уровне. Он рослый, крепкий, выносливый, любит силовую борьбу. Собственно, сам стиль игры "Динамо" – он такой немецко-британский: менее техничный, но более силовой.

За сколько его продали? 25 миллионов? Киев мог бы просить и больше – пока у "Боруссии" много денег от продажи Дембеле, и они срочно ищут ему замену. Цены, конечно, сейчас на игроков взлетели, это да. Но, смотрите, если бы "Барса" не продала Неймара, она бы не купила у "Боруссии" Дембеле. А те бы, в свою очередь, не купили Ярмоленко. В футболе всегда происходит круговорот, одно вытекает из другого.

Кстати, вариант с Ярмоленко для Дортмунда отнюдь не спонтанный: еще два года назад они присылали в "Динамо" предложение. Я хорошо знаю человека, который пытался организовать тот трансфер. Более того, я держал в руках официальное предложение немцев по Ярмоленко. Сейчас уже не вспомню, какая сумма там была – что-то между 20 и 25 млн евро. Наверняка все это время они продолжали за ним следить.