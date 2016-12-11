ЦСКА хочет взять в аренду Кальери

ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому форварду "Вест Хэма" Джонатану Кальери, сообщает The Sun. Армейцы хотят взять нападающего в аренду. Также на игрока претендует "Севилья", которая может подписать аргентинца до окончания этого сезона.
Контракт 23-летнего Кальери принадлежит уругвайскому "Депортиво Мальдонадо". "Вест Хэм" арендовал его до июня 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей в чемпионате Англии. Главный тренер "молотобойцев" Славен Билич не видит игрока в составе команды в следующем году.
Деметрио
Верните Вагнера, Джанера, Дуду и Жо!!! Ну и Жиркова для лимита! ))
23:48 11 декабря
Jello
понятно... денег нема..
23:44 11 декабря
Jean4
Лучше бы Сальери взяли, Вагнер то хорошо зашел...
23:04 11 декабря