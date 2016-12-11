22:45 11 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

ЦСКА хочет взять в аренду Кальери

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ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому форварду "Вест Хэма" Джонатану Кальери, сообщает The Sun. Армейцы хотят взять нападающего в аренду. Также на игрока претендует "Севилья", которая может подписать аргентинца до окончания этого сезона.

Контракт 23-летнего Кальери принадлежит уругвайскому "Депортиво Мальдонадо". "Вест Хэм" арендовал его до июня 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей в чемпионате Англии. Главный тренер "молотобойцев" Славен Билич не видит игрока в составе команды в следующем году.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Жорик Вартанов

а как же Чалов??? звезда ведь

13:40

Деметрио

Верните Вагнера, Джанера, Дуду и Жо!!! Ну и Жиркова для лимита! ))

23:48 11 декабря

Jello

понятно... денег нема..

23:44 11 декабря

Jean4

Лучше бы Сальери взяли, Вагнер то хорошо зашел...

23:04 11 декабря

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