CIES: трансферная стоимость Неймара - 240 миллионов евро, Мбаппе – 145

Центр исследований CIES проанализировал динамику трансферной стоимости игроков. По мнению ученых, наилучший трансферный прогресс за три месяца у нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Его стоимость выросла почти на 56 миллионов евро - до 158,5 миллиона.

На втором месте расположился форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе, на третьем - Пауло Дибала из "Ювентуса". Их стоимость поднялась на 50,4 и 47,3 миллиона соответственно. При этом Неймар теперь стоит 239,6 миллиона. Напомним, минувшим летом бразилец перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона.