15:22 | Футбол — Трансферы

Когда откроется зимнее трансферное окно?

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Во многих европейских лигах клубы смогут регистрировать новичков уже с первого дня 2019 года. Однако так будет далеко не везде. Например, в России зимнее трансферное окно откроется 23 января. (Александр Бобров)

Зимние трансферные окна в различных лигах мира

Чемпионат

Начало трансферного периода

Завершение трансферного периода

Россия

23 января

22 февраля

Австрия

7 января

6 февраля

Азербайджан

12 января

8 февраля

Англия

1 января

31 января

Аргентина

21 января

20 февраля

Армения

1 февраля

28 февраля

Белоруссия

11 января

29 марта

Бельгия

1 января

31 января

Бразилия

10 января

3 апреля

Германия

1 января

31 января

Голландия

3 января

31 января

Испания

2 января

31 января

Италия

3 января

18 января

Казахстан

11 января

3 апреля

Польша

1 февраля

28 февраля

Португалия

3 января

2 февраля

Турция

4 января

31 января

Франция

1 января

31 января

Хорватия

18 января

15 февраля

Чехия

26 января

22 февраля

* По данным ФИФА.

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