Когда откроется зимнее трансферное окно?

Во многих европейских лигах клубы смогут регистрировать новичков уже с первого дня 2019 года. Однако так будет далеко не везде. Например, в России зимнее трансферное окно откроется 23 января. (Александр Бобров)

Зимние трансферные окна в различных лигах мира

Чемпионат Начало трансферного периода Завершение трансферного периода Россия 23 января 22 февраля Австрия 7 января 6 февраля Азербайджан 12 января 8 февраля Англия 1 января 31 января Аргентина 21 января 20 февраля Армения 1 февраля 28 февраля Белоруссия 11 января 29 марта Бельгия 1 января 31 января Бразилия 10 января 3 апреля Германия 1 января 31 января Голландия 3 января 31 января Испания 2 января 31 января Италия 3 января 18 января Казахстан 11 января 3 апреля Польша 1 февраля 28 февраля Португалия 3 января 2 февраля Турция 4 января 31 января Франция 1 января 31 января Хорватия 18 января 15 февраля Чехия 26 января 22 февраля

* По данным ФИФА.