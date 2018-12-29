Когда откроется зимнее трансферное окно?

Во многих европейских лигах клубы смогут регистрировать новичков уже с первого дня 2019 года. Однако так будет далеко не везде. Например, в России зимнее трансферное окно откроется 23 января. (Александр Бобров)
Зимние трансферные окна в различных лигах мира
|
Чемпионат
|
Начало трансферного периода
|
Завершение трансферного периода
|
Россия
|
23 января
|
22 февраля
|
Австрия
|
7 января
|
6 февраля
|
Азербайджан
|
12 января
|
8 февраля
|
Англия
|
1 января
|
31 января
|
Аргентина
|
21 января
|
20 февраля
|
Армения
|
1 февраля
|
28 февраля
|
Белоруссия
|
11 января
|
29 марта
|
Бельгия
|
1 января
|
31 января
|
Бразилия
|
10 января
|
3 апреля
|
Германия
|
1 января
|
31 января
|
Голландия
|
3 января
|
31 января
|
Испания
|
2 января
|
31 января
|
Италия
|
3 января
|
18 января
|
Казахстан
|
11 января
|
3 апреля
|
Польша
|
1 февраля
|
28 февраля
|
Португалия
|
3 января
|
2 февраля
|
Турция
|
4 января
|
31 января
|
Франция
|
1 января
|
31 января
|
Хорватия
|
18 января
|
15 февраля
|
Чехия
|
26 января
|
22 февраля
* По данным ФИФА.