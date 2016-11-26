"Челси" может обменять Куадрадо на Баделя и Бернардески

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заинтересован в подписании двух игроков "Фиорентины" - нападающего Федерико Бернардески и полузащитника Милана Баделя, сообщает Calciomercato. Итальянец в этом сезоне провел 17 матчей за "фиалок", в которых забил семь мячей. На счету хорвата 14 игр и один гол.

В обратном направлении может проследовать форвард Хуан Куадрадо, который этот сезон проводит в "Ювентусе". Ранее "Челси" отдал колумбийца туринскому клубу в аренду на три года, но "аристократы" имеют право вернуть игрока.