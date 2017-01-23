"Боруссия" украла у "Реала" 17-летнего форварда?

Шведский нападающий Александер Исак перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild. Помимо немецкого клуба на 17-летнего форварда претендовал "Реал", и готов был предложить за Исака порядка 10 миллионов евро.

Исак является воспитанником АИК. В феврале 2016 года он дебютировал в составе команды, а в апреле забил дебютный мяч в возрасте 16 лет 199 дней. Тем самым форвард стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Швеции. На счету Исака 13 голов в 29 матчах за команду, а также один мяч в двух играх за сборную.