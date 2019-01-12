"Боруссия" подпишет защитника "Бока Хуниорс", которым интересовалась "Барселона"

Дортмундская "Боруссия" в течение нескольких дней ведет переговоры с "Бока Хуниорс" по трансферу защитника Леонардо Балерди, заявил президент аргентинского клуба. 19-летний аргентинец во вторник отправится в Германию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

По информации Reuters, Балерди подпишет пятилетний контракт, а сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

Летом игроком активно интересовалась "Барселона", которая была готова заплатить за защитника 10 миллионов евро.

"Барселона" готова заплатить за 19-летнего аргентинца 10 миллионов евро