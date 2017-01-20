20:57 20 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Бока Хуниорс" хочет приобрести Ромеро у "МЮ"

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"Бока Хуниорс" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о приобретении вратаря Серхио Ромеро, сообщает fichajes.net. Главной проблемой в переговорах является нежелание самого голкипера возвращаться на родину, поскольку он считает это шагом назад. 29-летний Ромеро в текущем сезоне принял участие только в четырех матчах Кубка Англии и Лиги Европы, поскольку основным голкипером команды является Давид де Хеа. Отметим, что на него делают ставку в сборной Аргентины, однако отсутствие игровой практики может сказаться на его перспективах участия в ЧМ-2018.

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