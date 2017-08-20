"Барселона" сделает четвертое предложение "Ливерпулю" по Коутинью?

"Барселона" не оставляет идею приобретения полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. Как сообщает The Guardian, каталонцы могут сделать четвертое предложение по трансферу 25-летнего бразильца.

Ранее сообщалось о том, что предложение "Барселоны" в размере 118 миллионов фунтов было отклонено. Сам футболист подал запрос на трансфер в каталонский клуб.

Коутинью выступает за "Ливерпуль" с января 2013 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.