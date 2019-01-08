"Барселона" провела переговоры с представителями Неймара

"Барселона" ведет переговоры о возвращении нападающего "ПСЖ" Неймара. Как утверждает Catalunya Radio, в конце прошлого года один из руководителей каталонского клуба встречался с представителями 26-летнего бразильца – агентом Пини Захави и другом футболиста Альваро Костой.

По данным Diario Sport и Mundo Deportivo, сам Неймар не против вернуться в "Барселону" и считает свой переход в "ПСЖ" ошибкой. ​Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" в августе 2017-го за 222 миллиона евро – это рекордный трансфер в истории футбола. За 50 матчей в парижской команде форвард забил 45 голов.